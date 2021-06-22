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Происшествия22 июня 2021 11:01

На Центральном пляже Чебоксар утонула 12-летняя девочка

В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Установлено, что ребенок во время купания заплыл за буйки. Фото: СУ СКР Чувашии

Установлено, что ребенок во время купания заплыл за буйки. Фото: СУ СКР Чувашии

Вечером 21 июня в полицию Чебоксар поступило сообщение о том, что на Центральном пляже утонула 12-летняя девочка. По данному факту начата до следственная проверка. Сообщили в СУ СКР Чувашии.

- Девочка была на пляже вместе с мамой и двумя сестрами. Находясь в воде, она заплыла за буйки и утонула. Тело несовершеннолетней было обнаружено и извлечено из воды через час после происшествия, - отметили в ведомстве.

В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи, они назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято решение – возбуждать по данному факту уголовное дело или не возбуждать.