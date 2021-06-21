Федеральный Сабантуй - 2022 пройдет в Ульяновской области

В частности, в Ульяновске его отметят 18 июня. Фото: Рамиль ГАЛИ

Федеральный Сабантуй - 2022 пройдет на территории Ульяновской области. Символ данного праздника – бронзового крылатого коня Тулпар, уже вручили представителям региона на празднике нынешнего года в Нижневартовске.

Основными площадками проведения федерального Сабантуя в 2022 году станут Ульяновск, Димитровград и Старокулаткинский район, сообщает пресс-служба правительства области.

К слову, регион примет этот всероссийский праздник уже в четвертый раз. В области уже приступили к организационным работы. В концепции мероприятия планируют отразить, в частности, 1 100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии и 300-летие издания первой татарской книги.

Центральное событие 21-го федерального Сабантуя пройдет 18 июня на ульяновском ипподроме и в парке «Победа».

В свою очередь в Старокулаткинском районе планируют провести детский Сабантуй. Там впервые состоится «ПараСабантуй» с участием ребят с ограниченными возможностями здоровья.