В Марий Эл пребывание людей в лесах ограничили до 5 июля

В лесах нельзя разводить костры, готовить пищу на открытом огне, проводить пал сухой травы и сжигать мусор Фото: Олег УКЛАДОВ

В Марий Эл до 5 июля 2021 года ограничено пребывание в лесах людей и транспорта. Причина в высокой степени пожароопасности четвертого класса.

Так, жителям республики можно ездить только в садоводческие товарищества, базы отдыха и здравницы на территории лесничеств по автодорогам общего пользования. В остальных случаях пребывание в лесах запрещено.

Также в них нельзя разводить костры, готовить пищу на открытом огне, проводить пал сухой травы и сжигать мусор. Кроме того, запрещается применение пиротехники на территории населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществ, оздоровительных организаций и лесопарковых зон.