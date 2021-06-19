В Казани наградили победителей конкурса «Врач года – Ак чәчәкләр»

Для врачей была организована концертно-театрализованная программа и чествование победителей конкурса в различных номинациях. Фото: Пресс-служба президента Республики

Церемония награждения победителей конкурса «Врач года – Ак чәчәкләр» прошла в пятницу, 18 июня, на площадке «Казан Экспо». На мероприятии собрались лучшие медицинские работники Татарстана: для них была организована концертно-театрализованная программа и чествование победителей конкурса в различных номинациях.

Так, лучшим медработником республики стала Зульфия Галиахметова – старшая медицинская сестра Республиканской клинической инфекционной больницы, заслуженный работник здравоохранения Татарстана.

Лучшим врачом первичного звена в конкурсе «Врач года — Ак чәчәкләр» 2021 года признали заведующую дневным стационаром, участкового терапевта, гериатра Госпиталя для ветеранов войн Набережных Челнов, главного внештатного гериатра Набережных Челнов Фариду Шарифуллину.

«Легендой здравоохранения» в 2021 году названа Дамира Галеева — председатель Совета ветеранов ДРКБ, заслуженный врач республики Татарстан и Российской Федерации.

В номинации «Врач года» победу одержала Диана Абдулганиева — главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения Татарстана, шеф терапевтической клиники РКБ, заведующая кафедрой госпитальной терапии Казанского медуниверситета, заслуженный врач республики, доктор медицинских наук и профессор.