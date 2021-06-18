На строительство полилингвальной школы в Набережных Челнах потратят почти миллиард рублей

Завершить строительно-монтажные работы вместе с установкой и монтажом оборудования планируют к 31 декабря 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Татарстана потратят 996 200 145 рублей, то есть почти миллиарда, на строительство полилингвальной школы в Набережных Челнах. Тендер с такой заявкой появился на сайте госзакупок.

Согласно документам, средняя общеобразовательная школа будет рассчитана на 1 224 учащихся. В Набережных Челнах учебное заведение расположится на проспекте Чулман.

Завершить строительно-монтажные работы вместе с установкой и монтажом оборудования планируют к 31 декабря 2021 года.