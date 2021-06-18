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Общество18 июня 2021 20:11

На строительство полилингвальной школы в Набережных Челнах потратят почти миллиард рублей

Эти деньги выделит правительство Татарстана
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Завершить строительно-монтажные работы вместе с установкой и монтажом оборудования планируют к 31 декабря 2021 года.

Завершить строительно-монтажные работы вместе с установкой и монтажом оборудования планируют к 31 декабря 2021 года.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Татарстана потратят 996 200 145 рублей, то есть почти миллиарда, на строительство полилингвальной школы в Набережных Челнах. Тендер с такой заявкой появился на сайте госзакупок.

Согласно документам, средняя общеобразовательная школа будет рассчитана на 1 224 учащихся. В Набережных Челнах учебное заведение расположится на проспекте Чулман.

Завершить строительно-монтажные работы вместе с установкой и монтажом оборудования планируют к 31 декабря 2021 года.