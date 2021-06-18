Впервые с 2007 года в Татарстане сократилась численность населения

Например, сейчас в Казани проживает 1,257 миллиона людей. Фото: Алина НИЗАМОВА

Согласно информации портала «Открытый Татарстан», который ссылается на данные Татарстанстата, за прошедший год численность населения республики сократилось на 0,22%, то есть на 8,8 тысяч человек. Так, на начало 2021-го в регионе проживает 3,894 миллиона людей (в 2020 году более 3,9 миллиона человек).

Таким образом, впервые с 2007 года динамика численности населения в Татарстане оказалась отрицательной – нет прироста.

А если учитывать его естественную убыль, то есть только разницу между умершими и рожденными без данных по миграции, то в 2020 году она оказалась еще более значительной – почти 13 тысяч человек. Когда как годом ранее этот показатель был равен 180 людям. Сообщает «Коммерсант».

Причем данная тенденция наблюдается и в Казани, куда стремятся переехать не только жители районов республики, но и других регионов России. По итогам 2020 года численность населения города с учетом миграции сократилась на 50 человек, а естественная убыль достигла 831 человека. Сейчас в столице Татарстана проживает 1,257 миллиона людей.