В Татарстане благодаря бдительности местного жителя экологи выявили нелегальную свалку химикалий

Место несанкционированной свалки в Елабуге. Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи нашли свалку лабораторных отходов и остатков химикалий благодаря сообщению местного жителя, которое он оставил в соцсетях. В нем говорилось о несанкционированных отходов в лесопосадке около Елабужской объездной дороги.

Инспекторы Прикамского управления Минэкологии Татарстана в итоге обнаружили там канистры, коробки и другие ёмкости с переработанными химвеществами.

- Был выявлен факт сброса отходов производства и потребления, а именно – отходы полимеров, ЛКМ, азотной кислоты и отработанной эмульсии. Площадь захламления составила 98 квадратных метров, а объем – 5,6 кубических метров, - сообщает Минэкологии Татарстана.

Специалисты отобрали на месте пробы почв для проверки, начато административное расследование.