В Казани изменен статус общежития на Северо-Западной улице

Со здания сняли статус общежития, а жилые помещения в виде комнат превратят в квартиры Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Казани жилые помещения на третьем и четвертом этажах в общежитии, расположенном по адресу: улица Северо-Западная,14, перевели в муниципальную собственность. Также со здания сняли статус общежития.

Согласно постановлению Исполкома города, это было сделано для того, чтобы у жильцов была возможность законно приватизировать комнаты, которые они занимают. В итоге, последние официально превратят в квартиры.

В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в базу данных «Приватизация жилья». А комитету ЖКХ города поручено заняться всей сопутствующей документацией.