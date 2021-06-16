Где в Чебоксарах ввели ограничения для грузовиков и установили новые дорожные знаки

Для уменьшения нагрузок на Калининский и Октябрьский мосты там ограничили движение грузовых автомобилей. Фото: мэрия Чебоксар

В столице Чувашии по Калининскому и Октябрьскому мостам ограничили движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Также их закрыли для транспорта с общей фактической массой более 25 тонн. Теперь заезжать туда может только спецтехника для обслуживания сооружений.

- Данные ограничения ввели для уменьшения нагрузок от грузового транспорта. Объехать мосты можно по существующей улично-дорожной сети, - сообщили в администрации Чебоксар.

Кроме того, в городе ради обеспечения безопасности на дорогах и борьбы с автомобильными заторами на некоторых участках запретили стоянку.

Так, соответствующие дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», например, установили на проезжей части от улицы Университетская до улицы Гузовского – по улице М.Павлова, на Московском проспекте, улице 500-летия Чебоксар, улице Энтузиастов, проспекте М.Горького, Чебоксарском проспекте и проспекте Тракторостроителей на участке от дома №35 до дома №33.