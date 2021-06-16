СУ СКР Татарстана: 18-летний парень убил свидетеля, который помог посадить его брата

Потерпевший получил удар ножом в сердце. Фото: Александр ЧЕРНОВ

15 июня в селе Красная Слобода Спасского района тело 50-летнего местного жителя нашли его родственники. На нем имелись следы удушения и ножевое ранение в сердце. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого. Им оказался 18-летний житель этого же села. Парень не стал отрицать своей причастности к совершенному преступлению, но от дачи показаний отказался.

По версии следствия, данная расправа является местью. Как следует из материалов уголовного дела, убитый в свое время дал показания на брата задержанного, которого в итоге посадили в колонию на 6 лет.

- Вот младший брат решил и отомстить, - полагают в СУ СКР Татарстана.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для задержанного.