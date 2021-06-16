Почти 200 ударов ножом: жителя Татарстана судят за жестокое убийство приятеля

Конфликт между мужчинами произошел во время застолья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд Татарстана начал рассмотрение уголовного дела 27-летнего жителя Кайбицкого района. Мужчина обвиняется в жестоком убийстве.

- Государственное обвинение по делу в суде представляет прокурор Татарстана Илдус Нафиков, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

По версии следствия, в ночь на 21 августа 2020 года в селе Надеждино подсудимый пришел в гости к приятелю, с которым сидел в одной колонии. К застолью присоединился еще один знакомый.

В один из моментов хозяин в грубой форме оскорбил того, с кем когда-то сидел. Тот не выдержал и схватил нож. Он нанес им потерпевшему не менее 198 ударов. Бил куда придется - в лицо, шею, грудь, живот и спину. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. Нападавшего в итоге задержали и на время следствия заключили под стражу.