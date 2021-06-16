С 17 июня в Казани частично закроют улицы Карла Маркса и Магистральная

Движение транспорта и пешеходов закроют из-за проведения работа по сохранению объекта культурного наследия Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана по улицам Карла Маркса и Магистральная будут частично запрещен проезд транспорта.

так, согласно постановлению Исполкома Казани, с 17 июня по 31 июля движение машин и пешеходов перекроют на улице Карла Маркса. Там проведут работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Чекмарева». Ограничения буду действовать рядом с домами расположенным по адресам: улица Карла Маркса, 15 и улица Япеева, 5.

В свою очередь на улице Магистральная движение транспорта будет перекрыто с 17 июня по 6 июля. Для проезда будет недоступен участок от улицы Тыныч до Мамадышского тракта. На этом промежутке будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие и тротуары, а также переносить опоры освещения.