В Иннополисе президент Татарстана Рустам Минниханов заложил первый камень в строительство нового микрорайона «Ю-1»

Кроме жилых домов там появятся школа, школа искусств, детские сады, коворкинги, магазины, кафе и ивент-холлы. Фото: president.tatarstan.ru

Во вторник в рамках своей рабочей поездки в Иннополис президент Татарстана принял участие в церемонии закладки первого камня в строительство нового микрорайона «Ю-1».

Там собираются возвести более 250 тысяч квадратных метров жилья. Это свыше трех тысяч квартир в домах средней этажности. Запланировано и строительство 55 арендных домов комфорт-класса с отдельными земельными участками, а также комфортабельного коливинга на 975 жилых ячеек. В итоге в новом микрорайоне смогут жить более 8,5 тысяч человек.

Помимо этого, в будущем микрорайоне появятся: школа, школа искусств, детские сады, коворкинги, магазины, кафе и ивент-холлы.