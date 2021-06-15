На старте сезона сразу "Спартак": Стал известен календарь Премьер-Лиги 2021/2022

В минувшем сезоне "Рубин" и "СПартак" обменялись победами с одинаковым счетом 2:0. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Стал известен календарь российской футбольной Премьер-Лиги сезона 2021/2022. Казанский "Рубин" в первом туре подопечные Леонида Слуцкого на своем поле сразятся с московским "Спартаком". Матч состоится в период с 23 по 26 июля.

"Комсомолка" публикует календарь матчей "Рубина" в предстоящем сезоне.

1-й тур. 23-26 июля

Рубин – Спартак

2-й тур. 30 июля – 2 августа

Арсенал – Рубин

5 августа – первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций

3-й тур. 6-9 августа

Рубин – Ахмат

12 августа – ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций

4-й тур. 13-16 августа

Рубин – Крылья Советов

19 августа – первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций

5-й тур. 20-23 августа

Химки – Рубин

26 августа – ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций

6-й тур. 27-29 августа

Краснодар – Рубин

7-й тур. 10-13 сентября

Рубин – Урал

16 сентября – 1-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций

8-й тур. 17-20 сентября

Рубин – Зенит

9-й тур. 24-27 сентября

Динамо – Рубин

30 сентября – 2-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций

10-й тур. 1-3 октября

Рубин – Нижний Новгород

11-й тур. 15-18 октября

Рубин – Локомотив

21 октября – 3-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций

12-й тур. 22-25 октября

Уфа – Рубин

13-й тур. 29 октября – 1 ноября

Рубин – ЦСКА

4 ноября – 4-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций

14-й тур. 5-7 ноября

Ростов – Рубин

15-й тур. 19-22 ноября

Сочи – Рубин

25 ноября – 5-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций

16-й тур. 26-29 ноября

Рубин – Динамо

17-й тур. 3-6 декабря

Нижний Новгород – Рубин

9 декабря – 6-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций

18-й тур. 10-13 декабря

Крылья Советов – Рубин

17 февраля – первые стыковые матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций

24 февраля – ответные стыковые матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций

19-й тур. 25-28 февраля

Зенит – Рубин

1/8 финала Бетсити-Кубка России

20-й тур. 4-7 марта

Ахмат – Рубин

10 марта – первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

21-й тур. 11-14 марта

Рубин – Ростов

17 марта – ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

22-й тур. 18-20 марта

ЦСКА – Рубин

23-й тур. 1-4 апреля

Рубин – Химки

7 апреля – первые матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций

24-й тур. 8-11 апреля

Рубин – Краснодар

14 апреля – ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций

25-й тур. 15-18 апреля

Спартак – Рубин

1/4 финала Бетсити-Кубка России

26-й тур. 22-25 апреля

Рубин – Арсенал

28 апреля – первые матчи 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций

27-й тур. 29 апреля – 2 мая

Рубин – Сочи

5 мая – ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций

28-й тур. 6-9 мая

Локомотив – Рубин

1/2 финала Бетсити-Кубка России

29-й тур. 13-16 мая

Урал – Рубин

30-й тур. 21 мая

Рубин – Уфа

25 мая – финал Лиги конференций

Даты матчей Бетсити-Кубка России сезона 2021/22 будут объявлены дополнительно.