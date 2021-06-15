На старте сезона сразу "Спартак": Стал известен календарь Премьер-Лиги 2021/2022

В минувшем сезоне "Рубин" и "СПартак" обменялись победами с одинаковым счетом 2:0.
Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"
Стал известен календарь российской футбольной Премьер-Лиги сезона 2021/2022. Казанский "Рубин" в первом туре подопечные Леонида Слуцкого на своем поле сразятся с московским "Спартаком". Матч состоится в период с 23 по 26 июля.
"Комсомолка" публикует календарь матчей "Рубина" в предстоящем сезоне.
1-й тур. 23-26 июля
Рубин – Спартак
2-й тур. 30 июля – 2 августа
Арсенал – Рубин
5 августа – первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций
3-й тур. 6-9 августа
Рубин – Ахмат
12 августа – ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций
4-й тур. 13-16 августа
Рубин – Крылья Советов
19 августа – первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций
5-й тур. 20-23 августа
Химки – Рубин
26 августа – ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций
6-й тур. 27-29 августа
Краснодар – Рубин
7-й тур. 10-13 сентября
Рубин – Урал
16 сентября – 1-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций
8-й тур. 17-20 сентября
Рубин – Зенит
9-й тур. 24-27 сентября
Динамо – Рубин
30 сентября – 2-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций
10-й тур. 1-3 октября
Рубин – Нижний Новгород
11-й тур. 15-18 октября
Рубин – Локомотив
21 октября – 3-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций
12-й тур. 22-25 октября
Уфа – Рубин
13-й тур. 29 октября – 1 ноября
Рубин – ЦСКА
4 ноября – 4-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций
14-й тур. 5-7 ноября
Ростов – Рубин
15-й тур. 19-22 ноября
Сочи – Рубин
25 ноября – 5-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций
16-й тур. 26-29 ноября
Рубин – Динамо
17-й тур. 3-6 декабря
Нижний Новгород – Рубин
9 декабря – 6-й тур групповых турниров Лиги Европы и Лиги конференций
18-й тур. 10-13 декабря
Крылья Советов – Рубин
17 февраля – первые стыковые матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
24 февраля – ответные стыковые матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
19-й тур. 25-28 февраля
Зенит – Рубин
1/8 финала Бетсити-Кубка России
20-й тур. 4-7 марта
Ахмат – Рубин
10 марта – первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций
21-й тур. 11-14 марта
Рубин – Ростов
17 марта – ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций
22-й тур. 18-20 марта
ЦСКА – Рубин
23-й тур. 1-4 апреля
Рубин – Химки
7 апреля – первые матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций
24-й тур. 8-11 апреля
Рубин – Краснодар
14 апреля – ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций
25-й тур. 15-18 апреля
Спартак – Рубин
1/4 финала Бетсити-Кубка России
26-й тур. 22-25 апреля
Рубин – Арсенал
28 апреля – первые матчи 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций
27-й тур. 29 апреля – 2 мая
Рубин – Сочи
5 мая – ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций
28-й тур. 6-9 мая
Локомотив – Рубин
1/2 финала Бетсити-Кубка России
29-й тур. 13-16 мая
Урал – Рубин
30-й тур. 21 мая
Рубин – Уфа
25 мая – финал Лиги конференций
Даты матчей Бетсити-Кубка России сезона 2021/22 будут объявлены дополнительно.