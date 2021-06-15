Спасибо, Димитровград! Футбольный КАМАЗ вырвал путевку в ФНЛ

Фото: ФК КАМАЗ.

Футбольный сезон в российских профессиональных лигах официально завершен. Сегодня состоялся заключительный тур в четырех зонах второй лиги. Если победители трех дивизионов были известны, ими стали подмосковный "Олимп", липецкий "Металлург" и краснодарская "Кубань", то в 4 группе интрига была вплоть до последних минут заключительных игр.

На путевку в ФНЛ претендовали набережночелнинский КАМАЗ и "Тюмень". Перед заключительным туром команда из Татарстана отставала от конкурента на 1 очко. Так что для победе в турнире одной победы было мало. Надо было еще дождаться осечки "Тюмени".

Свой матч КАМАЗ выиграл без проблем. Со счетом 5:1 были повержены дублеры самарских "Крыльев Советов". Все решалось в матче "Тюмени" и "Лады" из Димитровграда. К перерыву фавориты вели 2:0. Казалось, что судьба путевки в ФНЛ решена, но во втором тайме команды из Димитровграда сперва сократила разницу в счете, а за 2 минуты до финального свистка в ворота "Тюмени" влетел второй мяч. Отыграться уже не удалось. Таким образом, именно КАМАЗ вышел в ФНЛ.

Клуб из Набережных Челнов вернулся во вторую по силе лигу спустя пять лет. Кроме того, в предстоящем сезоне в ФНЛ будет татарстанское дерби. Вот уже два сезона в подэлитной лиге выступает "Нефтехимик" из Нижнекамска.