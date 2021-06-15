В Чебоксарах суд приговорил сутенеров к 19,5 годам колонии

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Чувашии двое мужчин, а также четверо женщин, в зависимости от роли каждого, были признаны судом виновными в организации занятия проституцией, в том числе с вовлечением несовершеннолетних, и сексе с подростками.

- Мужчинам назначено наказание в виде 4,5 и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима соответственно, трем женщинам в виде 2, 3,5 и 4 лет лишения свободы условно, а их 30-летней соучастнице – в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Было доказано, что с 2006 по 2019 года злоумышленники организовали незаконный интим-«бизнес». В общей сложности у них проститутками работали не менее 50 женщин и подростков в возрасте от 15 до 47 лет.

Секс-услуги ими оказывались 2-2,5 тысячи рублей в час с выездом к клиенту, а также в гостиницы и сауны. Проститутки жили на съемных квартирах, откуда могли выйти только в сопровождении сутенеров.

Которые ввели для своих подопечных жесткую систему штрафов: за невыход на работу, появление на работе в нетрезвом состоянии, хищение материальных ценностей у клиентов, отказ от занятия с ними сексом. В случае же отказа от дальнейшего занятия проституцией к девушкам применялось физическое насилие и высказывались угрозы расправы.

При этом 11 из них, в том числе четыре девочки-подростка, были вовлечены в занятие проституцией обманом. Им обещали высокий заработок – 50% от того, что заплатит клиент, возможность жить на съемной квартире, а потом и купить свое жилье, а также то, что они в любой момент могут прекратить заниматься оказанием интим-услуг. На самом же деле никто никого не отпускал, а все деньги сутенеры забирали себе.