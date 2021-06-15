В этом году в Чебоксарах появятся три новые дороги и очистные сооружения

Протяженность новых дорог в Чебоксарах составит более 2 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение 2021 года в столице Чувашии проложат три новые дороги и построят очистные сооружения в центре города. Об этом на еженедельной планерке сообщил сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков.

Так, магистральную дорогу районного значения протяженностью в один километр проложат параллельно Марпосадскому шоссе. Она продолжит Чебоксарский проспект. Строительство завершат в декабре текущего года. Вторая дорога - в микрорайоне Радужный, появится уже к августу 2021 года. А строительство третьей дороги в микрорайоне Олимп по улице Зои Яковлевой длиной в 348 метров уже идет. Она будет двухполосной. Работы планируют закончить в конце ноября текущего года. На все перечисленное в итоге будет потрачено в общей сложности 302 миллиона рублей.

Еще 14 миллионов уйдет на строительство очистных сооружений. Сейчас на объекте проводят общеподготовительные работы.