В Минздраве Татарстана опасаются, что в регионе начнет расти уровень заболеваемости коронавирусом

В Татарстане стали чаще регистрировать пациентов с тяжелой формой коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, что есть тревога за рост заболеваемости коронавирусом в Татарстане, во время брифинга сообщил глава Минздрава республики Марат Садыков.

По его словам, месяц назад уже наблюдался подъем, но потом количество заболевших снизилось. Татарстан уже долго находится на одном уровне.

При этом чаще стали заражаться именно представители молодежи. Они, конечно, легче переносят болезнь, но все же становятся очагами инфекции. Также в Татарстане стали чаще регистрировать пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Как отметил Марат Садыков, болезнь мутирует. Так, в республике выявили уже 38 штаммов коронавируса, в том числе и британский.