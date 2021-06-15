Власти Казани потратят 327,8 миллиона рублей на капитальный ремонт детсадов

Сегодня ремонтные работы ведутся в 15 детских садах Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Казани стартовал масштабный капремонт детсадов. На эти цели власти города выделили 327,8 миллиона рублей.

Так, сегодня работы уже идут в 15 детских садах, в частности, в дошкольных учреждениях №362 на улице Кул Гали, №126 на улице Тунакова и №15 на улице Большая Красная. В это же время еще в 12 детсадах идет завершающий этап капитального ремонта, начатого еще в прошлом году.

В этих учреждениях, в которых воспитываются в общей сложности 2 000 детей, будет обновлен интерьер, мебель, а на их площадках будет установлен безопасный спортивный инвентарь.

Кроме того, из-за продолжающегося роста количества новорожденных власти города приняли решение увеличить число мест в детских садах. Для этого в 2021 году в 37 дошкольных учреждениях старшие группы будут перепрофилированы под ясельные, для детей до трех лет. Таким образом планируется создание 900 дополнительных мест.