Сын экс-игрока сборной России и племянник легенды "Спартака": Кто такой Константин Нижегородов, ставший игроком "Рубина"

Фото: ФК "Рубин".

Казанский "Рубин" в нынешнем межсезонье довольно активен на трансферном рынке. Вслед за подписанием черногорца Хакшабановича, состав татарстанской команды пополнил 18-летний защитник Константин Нижегородов.

До переезда в Казань юный защитник играл за юношеские команды одесского "Черноморца" и немецкого "Шальке", а в последнее время выступал за немецкую "Ганзу". Минувшей зимой Нижегородов находился на смотринах в ЦСКА, но стороны так и не смогли договориться. Ранее же Нижегородов побывал на смотринах в "Витессе", когда клуб тренировал Слуцкий.

- Была интересная история. Когда Леонид Викторович Слуцкий тренировал "Витесс", я ездил туда на просмотр, был в молодежной команде "Витесса", но так сложилось, что на первой тренировке получил травму, - отметил Нижегородов.

Нижегородов - сын известного в прошлом защитника "Локомотива" и сборной России Геннадия Нижегородова и племянник легенды "Спартака" Ильи Цымбаларя.

- Папа говорит: "Будут сравнивать, не слушай никого, двигайся по своему пути. Говори, что у тебя своя дорога". Приятно, когда папа, дядя – люди, достигшие многих высот, могут помочь советом, могут многому научить, - рассказал новичок "Рубина".

Нижегородов способен сыграть как в центре, так и на фланге обороны. В "Рубине" ему предстоит выдержать серьезную конкуренцию.

- Очень приятно оказаться в клубе с такой историей, большая честь. Очень подкупает, когда клуб проявляет к тебе такой интерес. Когда есть здоровая конкуренция, это супер. Когда есть с кем конкурировать, особенно с такими игроками, как в "Рубине", это хорошо, это возможность расти в три, четыре, пять раз быстрее. Ставлю перед собой только максимальные цели, нужно плодотворно поработать на сборах и двигаться дальше, - заявил Нижегородов.

Уже 15 июня игроки "Рубина" соберутся после отпуска, пройдут медосмотр и приступят к тренировкам.