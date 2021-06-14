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Общество14 июня 2021 16:19

Гроза, град и до 31 градуса тепла: Погода в Татарстане 15 июня 2021 года

Порывы ветра будут достигать 20 м/с
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Дождь прогнозируется на всей территории Татарстана.

Дождь прогнозируется на всей территории Татарстана.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Погода в Татарстане в ближайшие сутки будет переменчивой. Жара будет соседствовать с осадками. Так, 15 июня на территории республики будет облачно, кратковременный дождь, ночью местами. В отдельных районах гроза, днем локально град. Ветер западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 31 градуса выше нуля.