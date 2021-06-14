СМИ: Прифтис покинет УНИКС и вернется на родину

Фото: БК УНИКС.

Минувший сезон стал одним из самых успешных в истории УНИКСа. Казанский клуб не только дошел до финала Единой лиги ВТБ, но и дошел до решающей стадии Еврокубка, получив прямую путевку в Евролигу.

Одним из главных творцов успеха можно назвать главного тренера клуба Димитриса Прифтиса. После выхода УНИКСа в Евролигу пошли разговоры о том, что Прифтис останется в Казани и продлит контракт.

Однако накануне стало известно, что специалист может вернуться на родину. По данным Championat.com, контракт Прифтису предложил "Панатинаикос", который регулярно выступает в Евролиге. Пока окончательное решение рулевой УНИКСа не принял.