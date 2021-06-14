В Казани покажут комедию "Телохранитель жены киллера"

На экранах снова - Телохранитель, Киллер и его супруга Фото: кадр из фильма

Уже 15 июня казанцы смогут увидь продолжение приключений телохранителя Макла Брайса (Райана Рейндольдса) и киллера с международной известностью - Дариуса Кинкейда (Сэмюэл Л.Джексона). На этот раз защита потребуется супруге Дариуса - Соне (Сальма Хайек).

Сиквел режиссера Патрика Хьюза с нетерпением ожидают все фанаты знаменитой троицы актеров, на этот раз к ним присоединится и Антонио Бандерос, который сыграет Аристотеля Пападополуса. Пока не сообщается, кого будет играть Морган Фримен, но оттого эта интрига и наиболее затягивает. Схватки, драки, много нецензурного и смешного - там запомнился первый фильм, от второй картины ожидают того же.

Известно, что на этот раз профессиональному телохранителю Майкл Брайс придется проводить спецоперацию в районе Амальфитанского побережья. Задача Брайса состоит в том, чтобы попытаться предотвратить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза, вот тут ему и помогут Сона и Дариус Кинкейд