В Ульяновске трамваю №6 вернули прежний маршрут

Ремонтные работы продолжатся на других участках пути Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ульяновске маршрут трамвая №6 по улице Инзенской в сторону проспекта Гая возобновил движение по прежней схеме. Это произошло из-за того, что там завершили ремонт дороги и путей, сообщает МУП “Ульяновскэлектротранс”.

Но работы все еще продолжаются на других участках. Предстоит, в частности, засыпать балласт, выправить и подбить рельсошпальную решетку и отшлифовать сами рельсы.

Движение транспорта при этом перекрывать не будут, изменятся только маршруты некоторых трамваев, например, №4 и №9.

Так первый из них начнет ходить по следующему маршруту: улица Скочилова – улица Репина - Проспект Нариманова – улица Тимирязева – улица Радищева – улица Спасская – улица Ленина - Железной Дивизии – улица Кирова – улица Карсунская – Ульяновск-1.

Временный маршрут трамвая №9 - это Дамба - улица Железной Дивизии – улица Минаева – улица Октябрьская - улица Рябикова – улиц Камышинская – улица Инзенская - Проспект Гая.