В Ульяновске трамваю №6 вернули прежний маршрут

Ремонтные работы продолжатся на других участках пути
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ульяновске маршрут трамвая №6 по улице Инзенской в сторону проспекта Гая возобновил движение по прежней схеме. Это произошло из-за того, что там завершили ремонт дороги и путей, сообщает МУП “Ульяновскэлектротранс”.
Но работы все еще продолжаются на других участках. Предстоит, в частности, засыпать балласт, выправить и подбить рельсошпальную решетку и отшлифовать сами рельсы.
Движение транспорта при этом перекрывать не будут, изменятся только маршруты некоторых трамваев, например, №4 и №9.
Так первый из них начнет ходить по следующему маршруту: улица Скочилова – улица Репина - Проспект Нариманова – улица Тимирязева – улица Радищева – улица Спасская – улица Ленина - Железной Дивизии – улица Кирова – улица Карсунская – Ульяновск-1.
Временный маршрут трамвая №9 - это Дамба - улица Железной Дивизии – улица Минаева – улица Октябрьская - улица Рябикова – улиц Камышинская – улица Инзенская - Проспект Гая.