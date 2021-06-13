В Йошкар-Оле завели уголовное дело по факту пожара, в котором от огня пострадали пять квартир

Пожар произошел днем 11 июня. Фото: СУ СКР Марий Эл

В Йошкар-Оле по факту пожара на улице Пролетарская возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба». Сообщает следственный комитет Марий Эл.

- В результате произошедшего огнем были повреждены пять квартир. Жильцы эвакуированы, - отметили в ведомстве.

Пожар в четырехэтажном недостроенном здании произошел днем 11 июня. С чердака огонь из-за ветра перекинулся на стоящий рядом жилой дом. Огнем были повреждены квартиры на пятом и шестом этажах. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причины произошедшего все еще устанавливаются.

С места происшествия. Фото: СУ СКР Марий Эл

Тем временем, пока, в том числе, идет и подсчет нанесенного жильцам ущерба, глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил оказать всестороннюю поддержку погорельцам.

В частности, 32 людям могут предоставить временное жилье в городском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая роща», где имеется отдельный вход. Пожелавших там поселиться должны предоставить трансфер. Отдельно мэрии Йошкар-Олы дано поручение проработать вопрос оказания материальной помощи гражданам, чье имущество пострадало в этом пожаре.