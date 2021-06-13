В Татарстане на Сабантуе лошадь с телегой влетела в толпу зрителей

Что стало причиной такого поведения животного, неизвестно. Фото: скриншот с видео

12 июня в Балтасях (Татарстан) во время Сабантуя устроили заезд лошадей, которые на главном майдане праздника возили гостей и участников праздника на телегах по кругу.

Одно из животных неожиданно начало взбрыкивать и его понесло. Все произошло настолько быстро, что управлявший лошадью ничего не успел сделать и она вместе с повозкой влетела в толпу зрителей.

В результате этого ЧП пострадал 15-летний подросток. Мальчика с ушибами увезли в местную больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь и после обследования отпустили на амбулаторное лечение, сообщили в Минздраве Татарстана.