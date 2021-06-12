В Татарстане пожарные спасли из горящего дома инвалида, но он скончался

Мужчина скончался в машине "скорой" по пути в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 11 июня в селе Старый Утямыш Черемшанского района на улице Гагарина загорелся частный дом, рассчитанный на две семьи. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Прибыв на место происшествия пожарные спасли из дома 46-летнего инвалида по слуху. Его передали бригаде медиков «скорой помощи»

- К сожалению, спасенный мужчина скончался в машине «скорой помощи» по причине отравления продуктами горения, - сообщили в МЧС Татарстана.