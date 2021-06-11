В Татарстане подтвердили 3 случая смерти от Covid-19

По состоянию на 11 июня 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 514 случаев смерти от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане подтверждено 3 случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского министерства здравоохранения, умерли двое мужчин 1950 и 1952 года рождения и женщина 1966 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 11 июня 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 514 случаев смерти от коронавируса.