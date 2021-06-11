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Общество11 июня 2021 20:48

В Татарстане подтвердили 3 случая смерти от Covid-19

Скончались два мужчины и женщина
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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По состоянию на 11 июня 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 514 случаев смерти от коронавируса.

По состоянию на 11 июня 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 514 случаев смерти от коронавируса.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане подтверждено 3 случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского министерства здравоохранения, умерли двое мужчин 1950 и 1952 года рождения и женщина 1966 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 11 июня 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 514 случаев смерти от коронавируса.