В Чебоксарах женщина украла в банке пакет с 500 тысячами рублей

Фото: МВД Чувашии.

Инцидент произошел минувшим днем в одном из банков Чебоксар. 71-летний посетитель финансовой организации забыл пакет, в котором находились 500 тысяч рублей. Когда мужчина понял, что забыл пакет с кругленькой суммой, то вернулся, но денег на месте уже не было.

К счастью для потерпевшего, в банке много камер видеонаблюдения. В их объектив и попала женщина, которая, предположительно, и прихватила пакет с полумиллионом.

Приметы женщины: на вид 55-60 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы светлые короткие, была одета в розовое платье.

Если вы располагаете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим позвонить по телефонам: 8 (8352) 24-20-03 или 102.