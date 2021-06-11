Госсовет Татарстана предлагает ужесточить наказание за деструктивные сообщения в интернете

Любые фотографии, видеоролики, аудиозаписи и текстовые материалы с призывом о нанесении вреда классифицируются как деструктивные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламентарии Татарстана подготовили законопроект по введению уголовной ответственности за распространение деструктивной информации в Сети. Данное предложение сегодня поддержали на 22-м заседании Госсовета Татарстана VI созыва.

Заявленная инициатива предусматривает привлечение к уголовной ответственности за публичное распространение информации, деструктивно влияющей на население.

В нынешнем законе нет пунктов, регламентирующих и привлекающих к ответственности за сообщения в интернете с пропагандой нападения с оружием на школьников в учебном заведении, если только подобные сообщения не призывают к теракту. Не описаны в законе и случаи публикации информации с призывом к нанесению себе телесного вреда, за исключением суицида.

На заседании было отмечено, что склонение к насилию, героизация преступников, призывы к насилию и нанесению себе вреда представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан. Пострадать могут в первую очередь дети, их нравственное здоровье.

Под деструктивной информацией в законопроекте подразумеваются любые фотографии, видеоролики, аудиозаписи и текстовые материалы, которые содержат информацию об «умышленном применении насилия в отношении граждан или нанесении вреда собственному здоровью, либо признании указанных действий правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

Законодательная инициатива Госсовета Татарстана была одобрена депутатами. В дальнейшем законопроект по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России будет направлен в Госдуму.