Многодетным семьям в Татарстане выделили более 40 тысяч земельных участков

На получение земельных участков принято решений о включении в списки 63 086 заявителей из Татарстана. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

На данный момент по принятым заявлениям от многодетных граждан на получение земельных участков принято решений о включении в списки 63 086 заявителей из Татарстана. 15 606 - жители Казани, 8 160 - жители Набережных Челнов.

Как сообщили специалисты управления земельных ресурсов Министерства, всего по Татарстану на кадастровый учет поставлено 44 270 земельных участков. Из них - 7240 в Казани, 3405 - в Набережных Челнах.

Всего в республики семьям, имеющим трех и более детей, предоставлено в общую долевую собственность 40 042 земельных участков.