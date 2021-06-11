В Сабинском районе Татарстана временно закроют трассу Кильдебяк - Старая Икшурма

Дорогу перекроют на 3,5 месяца. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Сабинском муниципальном районе с 15 июня по 1 октября временно закрывается для движения транспорта автомобильная дорога Кильдебяк - Старая Икшурма. Здесь на участке с 0 км по 8 км. запланирован капитальный ремонт дорожного полотна.

Для объезда предлагаются автомобильные дороги регионального значения Богатые Сабы - Лесхоз, «Богатые Сабы – Лесхоз» - Большие Нырты и Язлы Арташ - Большие Нырты.

- Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ. Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данный период, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.