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Общество11 июня 2021 17:27

В Сабинском районе Татарстана временно закроют трассу Кильдебяк - Старая Икшурма

Автодорогу будут ремонтировать
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Дорогу перекроют на 3,5 месяца.

Дорогу перекроют на 3,5 месяца.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Сабинском муниципальном районе с 15 июня по 1 октября временно закрывается для движения транспорта автомобильная дорога Кильдебяк - Старая Икшурма. Здесь на участке с 0 км по 8 км. запланирован капитальный ремонт дорожного полотна.

Для объезда предлагаются автомобильные дороги регионального значения Богатые Сабы - Лесхоз, «Богатые Сабы – Лесхоз» - Большие Нырты и Язлы Арташ - Большие Нырты.

- Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ. Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данный период, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.