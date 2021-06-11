Авиарейсы из Казани в Геленджик: как часто будут летать самолеты

Полеты будут осуществляться 2 раза в неделю. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 24 июня открываются авиарейсы между Казанью и Геленджиком. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.

По четвергам из Казани самолет будет отправляться в 11:30 и прибывать в Геленджик в 14:15. Обратный рейс запланирован в 15:15, посадка самолета в аэропорту Казани – в 17:55. По субботам вылет будет осуществляться в 12:20 с прибытием в Геленджик в 14:35. Обратно самолет отправится в воскресенье в 21:10, посадка в Казани запланирована на 23:40. Время для каждого аэропорта указано местное.

Рейсы будут выполняться на канадских авиалайнерах Bombardier CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского борта – 50 человек. Время в пути составит около 2 часов.