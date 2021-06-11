Руководство Чебоксар планирует создать в городе центр уличного баскетбола мирового уровня

Так будет выглядеть новый центр уличного баскетбола в Чебоксарах. Фото: мэрия города Чебоксары

На Чебоксарском заливе планируется строительство центра уличного баскетбола. Его возведут на территории рядом с Певческим полем. Для строительства привлекут инвесторов и Федерацию баскетбола России. Проект обсудили на выездном совещании при участии мэра города Алексея Ладыкова, сообщает пресс-служба мэрии Чебоксар.

«Центр уличного баскетбола станет одной из лучших площадок, как для любителей, так и для профессионалов и позволит городу принимать соревнования международного уровня», - заявил Алексей Ладыков.

Новый центр будет включать несколько баскетбольных и стритбольных площадок с акриловым покрытием, стационарные и переносные трибуны, воркаут-зону со специальными тренажерами.

Мэр города поручил в ближайшее время начать работы по подготовке территории для будущей площадки: там будут организованы подъездные пути и установлено наружное освещение. Завершить проект строительства в полном объеме планируется в текущем году.