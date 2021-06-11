Как будут работать государственные аптеки Ульяновска на выходных: где можно будет купить лекарства с 12 по 14 июня

Аптечные учреждения, расположенные в области, 14 июня будут работать согласно графика лечебных учреждений здравоохранения, в которых они расположены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 и 13 июня станут выходными для аптечных организаций Ульяновской государственной аптеки. 14 июня с 9.00 до 13.00 будут работать следующие аптечные учреждения Ульяновска и Димитровграда:

- Аптека №1, проспект 50-летия ВЛКСМ, 8А;

- Аптека №3, улица Локомотивная, 13;

- Аптека №7, проспект Авиастроителей, 31;

- Аптека №9, улица Гагарина, 20;

- Аптечный пункт №2, улица Камышинская, 41.

- Аптека №16, Димитровград, проспект Автостроителей, 59

Аптечные учреждения, расположенные в области, 14 июня будут работать согласно графика лечебных учреждений здравоохранения, в которых они расположены.