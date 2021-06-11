Замена рельсов на улице Ленина в Ульяновске: как будут ходить трамваи

Ремонт начнется с 15 июня и продлится два месяца. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Ремонт путей будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 15 июня по 16 августа, после этого будет отремонтирована и автомобильная дорога – от Железной Дивизии до Спасской.

По информации управления дорожного хозяйства и транспорта администрации, при производстве работ планируется в три этапа перекрывать движение транспортных средств на улице Ленина:

с 15 июня по 15 июля – на участке между улицами Спасской и Гончарова,

с 16 июля по 9 августа – между улицей Гончарова и переулком Комсомольским,

с 10 по 16 августа – между переулком Комсомольским и улицей Железной Дивизии.

На каждом из этапов вначале планируется замена рельсошпальной решётки по направлению вверх по улице Ленина, затем – вниз. Трамваи маршрутов №4 и 22 на время производства работ будут ходить через остановку «Дамба».