Мог переехать в Казань 10 лет назад и дебютировал в сборной при Алекно: что нужно знать про новичка "Зенита" Дмитрия Волкова

Фото: ВК "Зенит-Казань".

Очередным новичком казанского "Зенита" стал теперь уже бывший игрок "Факела" Дмитрий Волков. 26-летний волейболист – уроженец Новокуйбышевска. Он мог попасть в систему казанского "Зенита" ещё в 2011 году, но тогда вместе с родителями выбрал "Факел", в котором провёл 10 сезонов. Сначала Дмитрий играл за молодёжную команду, а с 2014 года играл в суперлиге.

В прошедшем сезоне Волков был капитаном "Факела", с которым занял 6-е место в чемпионате России. Причём Дмитрий стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 553 очка в 31 матче.

С 2016 года Волков регулярно выступает за сборную России, в составе которой дебютировал при Владимире Алекно. Причём тренер сразу же взял игрока на Олимпиаду в Рио. Сейчас Дмитрий имеет все шансы поехать на олимпийский турнир в Токио.