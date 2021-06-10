Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июня 2021 18:31

В Чувашии на директора детского лагеря завели уголовное дело за неправильный «кэшбек» за отдых

Мужчину заподозрили в получении взятки
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Утверждается, что мужчина устроил детей в лагерь за деньги.

Утверждается, что мужчина устроил детей в лагерь за деньги.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Цивильске в отношении директора детского оздоровительного лагеря возбудили уголовное дело по статье «получение взятки».

Как полагают следователи, еще в мае 2019 года мужчина получил от местного жителя 14 тысяч рублей, чтобы его двух детей приняли в лагерь без соответствующих путевок. То есть получается произошел неправильный «кэшбек» за отдых.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, этому способствовавших. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.