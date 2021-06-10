Жителя Чебоксар приговорили к колонии за бросок телефоном в росгвардейца

После попадания мобильника в голову, стражу порядка пришлось даже наложить швы.

«Применение насилия в отношении представителя власти» - по этой уголовной статье в Чебоксарах суд признал виновным 32-летнего местного жителя.

- Ему назначено наказание в виде 1 года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Было доказано, что в декабре 2020 года поздно вечером в подъезде одного из домов в Новоюжном районе Чебоксар осужденный выпивал спиртное в компании знакомых. Поднимающаяся по лестнице женщина сделала мужчинам замечание по поводу устроенного ими шума.

В ответ на это мужчина устроил скандал, а также избил сожителя женщины, который вышел из квартиры на крики в подъезде.

Потерпевший сообщил об этом в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они потребовали от осужденного прекратить скандалить. Но тот продолжал гнуть свою линию и кинул в голову одного из росгвардейцев мобильный телефон. Злоумышленника тут же заковали в наручники и доставили в полицию. Пострадавшему же правоохранителю пришлось накладывать на ране швы.

Стоит отметить, что дебошир до этого пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за применение насилия в отношении представителя власти. Всего же мужчина провел в местах не столь отдаленных более 6 лет.