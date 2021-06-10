В Чебоксарах экс-полицейского отдали под суд за мошенничество на 4,5 миллиона рублей

Часть денег мужчина уже вернул потерпевшему. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела уже бывшего сотрудника УМВД города. В скором времени 37-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2020 году, еще будучи полицейским, фигурант дела обманул знакомого бизнесмена. Мужчина сказал ему, что в Москве после проверки его фирмы налоговая хочет направить в правоохранительные органы материалы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Далее, как следует из материалов уголовного дела, полицейский предложил замять это дело за 4,5 миллиона рублей. Мол, есть у него знакомые по службе, которые за указанную сумму помогут решить вопрос. Бизнесмен поверил и передал деньги обвиняемому.

И все бы ничего, но в ситуацию вмешались следователи и сотрудники ФСБ. Полицейского задержали, а после еще и уволили из внутренних органов.

- Сейчас обвиняемый находится под стражей. На его имущество стоимостью 8 миллионов рублей наложен арест, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

К слову, экс-полицейский до суда добровольно вернул потерпевшему часть полученных от него денег – 1,5 миллиона рублей.