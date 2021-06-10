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Происшествия10 июня 2021 15:19

В Татарстане инвалид зарезал спорщика осколком стеклянной бутылки

Когда подозреваемого задержали, то он во всем сознался
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Инвалид задержан, следователи хотят, чтобы суд заключил его под стражу.

Инвалид задержан, следователи хотят, чтобы суд заключил его под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 июня в селе Черемшан недалеко от одного из домов на улице Октябрьская было найдено тело 56-летнего жителя Глазова (Удмуртия). У мужчины имелись повреждения шеи в виде колото-резанной раны. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре они нашли и задержали подозреваемого в совершении этого преступления - 25-летнего жителя Бугульмы (Татарстан). Молодой человек являющийся инвалидом II группы – психическое заболевание «умственная отсталость», тут же во всем сознался.

По словам задержанного, на берегу реки он поспорил с потерпевшим на бытовой почве. Между ними возник конфликт, в ходе которого молодой нанес спорщику несколько ударов палкой и осколком бутылки.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.