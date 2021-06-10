В Казани рядом с ДРКБ построят парковку площадью более 5 тысяч квадратных метров

Территория будущей парковки передается под контроль министерству земельных и имущественных отношений Татарстана. Фото: Иван Макеев

В Казани на Оренбургском тракте рядом с ДРКБ появится большая парковочная зона. Городские власти уже дали распоряжение выделить под нее земельный участок площадью 5 061 квадратных метров площади.

Согласно распоряжению, данная территория передается под контроль министерству земельных и имущественных отношений Татарстана для организации хранения автотранспорта в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж5).

Ранее этот участок был предназначен только для ведения личного подсобного хозяйства.