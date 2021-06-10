Будущую трассу М-12 Москва - Казань решили дополнить еще 16 дорожными развязками

6 из 16 развязок расположатся в Татарстане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скоростную трассу М-12 Москва — Казань дополнительно оборудуют 16 транспортными развязками. Шесть из них расположатся в Татарстане. Такое решение было принято на заседании научно-технического совета государственной компании «Автодор». Они нужны для связи трассы с региональными дорогами.

Так,13 развязок будут созданы на пересечениях с крупными трассами, причем точные места их строительства уже определены.

На территории же Татарстана эти развязки планируют создать на дороге Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск, 16К-0674 Казань-Ульяновск-Камское Устье, 16К-1063 Столбище-Атабаево, Р-239 Казань-Оренбург и 16К-1091 Сорочьи горы-Шали. Построят развязку и над 628-м километром трассы - она обеспечит связь с дорогой 16К-0925 Большие Кайбицы-Камылово.