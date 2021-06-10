Исследования показали, что утром жители Казани собираются на работу за 56 минут

В опросе приняли участие города-миллионники с экономически активным населением. Фото: Евгения ГУСЕВА

Исследовательский центр портала Superjob.ru провел опрос среди экономически активного населения городов-миллионников России и узнал, сколько времени у них уходит на утренние сборы на работу.

Так,дольше всех собираются жители Самары и Нижнего Новгорода – в среднем у них на это уходит около часа. Самыми же быстрыми оказались жители Новосибирска и Перми – они справляются за 41 минуту.

Казань находится в середине списка – ее жители тратят на утренние сборы 56 минут, причем мужчины справляются с задачей на 2 минуты быстрее, чем женщины.