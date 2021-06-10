Самошников не сыграет на Чемпионате Европы 2020: защитника "Рубина" отцепили из сборной России

Фото: ФК "Рубин".

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил окончательную заявку на Чемпионат Европы 2020. В итоговый список вошли 26 футболистов. Среди них два игрока казанского "Рубина" - голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров.

А вот защитнику Илье Самошникову место в составе национальной команды не нашлось. Его отцепили вместе с динамовцем Евгеньевым и голкипером "Зенита" Луневым.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всему континенту. Первый матч на групповом этапе россияне сыграют 12 июня с Бельгией. 16 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с финнами, а 21 июня — с Данией.