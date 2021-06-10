В ДТП в Казани пострадали трое взрослых и 15-летняя школьница

Один водитель не уступил другому дорогу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поздно вечером в среду в Казани на улице Бондаренеко произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

По предварительным данным, там при выезде с территории дома №3 женщина-водитель автомобиля «Рено» не уступила дорогу другой иномарке – «КИА», под управлением мужчины. Результате чего и произошло столкновение. Пострадали оба водителя, а также две пассажирки «Рено», в том числе и 15-летняя школьница.

Именно ее и госпитализировали с ушибами и подозрением на травму головы.