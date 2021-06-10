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Происшествия10 июня 2021 10:38

В ДТП в Казани пострадали трое взрослых и 15-летняя школьница

Именно девочка-подросток в результате этой аварии и попала в больницу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Один водитель не уступил другому дорогу.

Один водитель не уступил другому дорогу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поздно вечером в среду в Казани на улице Бондаренеко произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

По предварительным данным, там при выезде с территории дома №3 женщина-водитель автомобиля «Рено» не уступила дорогу другой иномарке – «КИА», под управлением мужчины. Результате чего и произошло столкновение. Пострадали оба водителя, а также две пассажирки «Рено», в том числе и 15-летняя школьница.

Именно ее и госпитализировали с ушибами и подозрением на травму головы.