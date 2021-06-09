В Казани ради строительства Вознесенского тракта снесут еще 74 постройки

Магистраль от проспекта Победы к трассе М7 планируют построить до 2023 года. Фото: мэрия Казани

Исполком Казани сообщил о планируемом изъятии 74 построек в целях строительства автомобильной дороги на Вознесенском тракте. У владельцев выкупят их садовые дома, строения и гаражи в Советском районе – на участке от улицы Гвардейская до проспекта Победы.

В частности, под строительство дороги пожертвуют строениями СНТ «Кирпичник», гаражами в кооперативах «Ракета-4» и «Тайга», сообщается в сборнике документов мэрии Казани. Также в списке для изъятия значатся линии электропередачи в 110 кВ, кабельная линия мощностью 6 кВ, газопроводы низкого и среднего давления, а также автомойка.

Отметим, возведение первого участка Вознесенского тракта оценивается в 12,2 миллиарда рублей. Магистраль от проспекта Победы к трассе М-7 планируют построить до 2023 года.