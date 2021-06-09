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Происшествия9 июня 2021 12:15

В Татарстане десантника за убийство в День ВДВ приговорили к восьми годам колонии

Мужчина свою вину так и не признал, утверждая, что это преступление совершил другой человек
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мужчина отмечал праздник у себя дома вместе со сослуживицами. В один из моментов он несколько раз ударил одного из гостей ножом.

Мужчина отмечал праздник у себя дома вместе со сослуживицами. В один из моментов он несколько раз ударил одного из гостей ножом.

Фото: Александр ЧЕРНОВ

В Зеленодольске суд признал 58-летнего местного жителя в убийстве. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Сообщает следственный комитет Татарстана.

Было доказано, что в прошлом году 2 августа – в День ВДВ, осужденный десантник отмечал этот праздник у себя в квартире в компании сослуживцев. Во время застолья в какой-то момент хозяин из-за внезапно возникших неприязненных отношений к одному из гостей ударил его ножом в живот и грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

- Подсудимый свою вину не признал, заявляя, что потерпевшего убил кто-то из гостей, - также сообщили в следственном комитете Татарстана.