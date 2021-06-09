В Татарстане десантника за убийство в День ВДВ приговорили к восьми годам колонии

Мужчина отмечал праздник у себя дома вместе со сослуживицами. В один из моментов он несколько раз ударил одного из гостей ножом. Фото: Александр ЧЕРНОВ

В Зеленодольске суд признал 58-летнего местного жителя в убийстве. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Сообщает следственный комитет Татарстана.

Было доказано, что в прошлом году 2 августа – в День ВДВ, осужденный десантник отмечал этот праздник у себя в квартире в компании сослуживцев. Во время застолья в какой-то момент хозяин из-за внезапно возникших неприязненных отношений к одному из гостей ударил его ножом в живот и грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

- Подсудимый свою вину не признал, заявляя, что потерпевшего убил кто-то из гостей, - также сообщили в следственном комитете Татарстана.