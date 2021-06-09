В Казани автобус №111с будет курсировать по экспериментальному маршруту

Изменения схемы движения вводятся на два месяца в качестве эксперимента. Фото: мэрия Казани

С 11 июня в Казани изменится маршрут сезонного автобуса №111c, отправляющегося со станции метро «Проспект Победы» до конечной остановки «Жиркомбинат». Изменения схемы движения вводятся на два месяца в качестве эксперимента, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

До Казанского жирового комбината автобус последует через остановки «Жиркомбинат», «СНТ «Горизонт», «СНТ «Танкист», «CHT «Содружество» и «CHT «Луч».

По дороге Казань-Боровое Матюшино №111с поедет через жилые комплексы «Станция Спортивная» и «Времена года».

По пути следования автобуса будут установлены указатели маршрутов. Режим его работы тоже будет продлен: со станции метро «Проспект Победы» в последний рейс автобус будет отправляться в 19:00.