В Марий Эл из-за коронавируса перенесли праздники Пеледыш пайрем и Сабантуй

Также в республике перенесли празднование Дня России. Фото: Николай ХИЖНЯК

В ходе совещания в правительстве Марий Эл глава регионального Минздрава Марина Панькова сообщила об увеличении в регионе количества госпитализаций пациентов с симптомами коронавируса.

Так, по данным Паньковой, ежедневно в больницы республики поступает почти 40 человек, а в выходные это число и вовсе возрастает до 50. Напомним, что примерно столько же людей поступало в пик заболеваемости. Почти у 98% поступающих диагностируют пневмонию тяжелой формы.

Поэтому проведение массовых мероприятий, в частности, в честь Дня России, Межрегионального праздника марийской культуры Пеледыш пайрем и татарского Сабантуя было перенесено. Такое решение принял глава региона Александр Евстифеев.

– Мы уже решили перенести празднование 100-летия Горномарийского района до тех пор, пока эпидобстановка не нормализуется. Если мы хотим победить вирус, сейчас нужно максимально сократить число публичных мероприятий. В России уже пять субъектов, которые почти справились с Covid-19, а у нас идет ухудшение. Если мы хотим комфортно жить, то нужно вакцинироваться. Другого способа я не вижу, – заявил Евстифеев.